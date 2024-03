'Pedido Irlandês': conheça o elenco do filme com Lindsay Lohan na Netflix

"Pedido Irlandês" estreou no último dia 15 na Netflix e permanece como o filme mais assistido da plataforma. O longa traz de volta Lindsay Lohan, ex-estrela teen dos anos 2000, como protagonista de uma comédia romântica, gênero que a consagrou.

O elenco do filme ainda conta com Ed Speleers, Elizabeth Tan, Alexander Vlahos e Jane Seymour. Enquanto alguns já são conhecidos do público, outros ainda não tiveram grandes destaques na carreira.

Conheça o elenco de "Pedido Irlandês"

LINDSAY LOHAN

Protagonista do filme, Lindsay Lohan era figurinha carimbada nas comédias românticas dos anos 2000. Seus filmes eram voltados para o público teen, o que a fez ganhar uma legião de jovens fãs ainda no início da carreira.

Seu primeiro papel de destaque foi no remake de "Operação Cupido", de 2003. O longa da Disney foi sucesso absoluto e catapultou a carreira da atriz, que colecionou vários hits na sequência, como "Sexta-Feira Muito Louca", "Meninas Malvadas" e "Herbie, Meu Fusca Turbinado".

Além de atuar, Lindsay também fez sucesso como cantora. Nos anos 2010, a artista enfrentou problemas pessoais e se afastou dos holofotes, fazendo apenas pequenas participações em filmes e séries. Ela voltou a viver uma protagonista em "Uma Quedinha de Natal", de 2022, também da Netflix.

ED SPELEERS

Ed Speleers vive James Thomas, o galã de "Pedido Irlandês". Apesar de não ser um grande astro do cinema, o ator de 35 anos já teve papéis de destaque em produções importantes.

Speleers começou a carreira como o protagonista de "Eragon". O filme adapta o best-seller juvenil homônimo escrito por Christopher Paolini, mas fracassou nas bilheterias e não teve continuação.

O ator se aventurou em papéis menores até viver o ambicioso Jimmy Kent em "Downton Abbey". Ele também teve destaques nas séries "Outlander", "Você" e "Star Trek: Picard".

ELIZABETH TAN

Elizabeth Tan vive Emma Taylor, a melhor amiga de Maddie (Lohan) no longa. Atualmente com 34 anos, a atriz britânica iniciou a carreira aos 16 como uma pequena estrela teen.

Apesar de ter um currículo extenso, Taylor nunca teve papéis destaques em produções de sucesso. Ela já fez participações especiais em séries como "Emily em Paris" e "Top Boy", ambas da Netflix.

ALEXANDER VLAHOS

Alexander Vlahos é o intérprete de Paul em "Pedido Irlandês". Grande paixão da protagonista Maddie, ele é o motivo da reviravolta que faz a jovem alterar a realidade sem querer para ter o gostinho de seu amor.

O ator britânico de 35 anos também tem pouco destaque fora do Reino Unido. Seus principais trabalhos foram nas séries "Outlander" e "Sanditon", além de atuar em filmes britânicos de baixa repercussão.

JANE SEYMOUR

Veterana do elenco, Jane Seymour vive Rosemary, mãe de Maddie no longa. Aos 73 anos, ela coleciona papéis de sucesso no cinema e na TV.

O principal trabalho da carreira de Jane foi como a protagonista de "Doutora Quinn". A série norte-americana fez sucesso nos anos 1990 e lhe rendeu duas indicações ao Emmy de melhor atriz.

No total, Jane cinco indicações ao Emmy e uma vitória. A estatueta veio por seu trabalho como Melhor Atriz Coadjuvante no filme feito para TV "Onassis: O Homem Mais Rico do Mundo", de 1988.

A atriz também é conhecida por trabalhos no cinema. Ela atuou em filmes como "Amor em Little Italy" e "Penetras Bons de Bico".