Paolla Oliveira desabafa sobre Alves e Robinho: 'Pleno mês da mulher'

Paolla Oliveira, 41, se pronunciou em meio à repercussão sobre os casos de Daniel Alves e Robinho.

O que aconteceu

Em uma publicação feita neste sábado (23), em seu perfil no Instagram, a atriz se abriu sobre a série de notícias de crimes contra mulheres. Além de citar os casos dos jogadores Daniel Alves e Robinho, ela trouxe mais duas notícias de assédio que foram divulgadas nesta semana.

"Em 2024, no pleno mês de março, que é celebrado como o mês das mulheres, é lamentável ainda termos que lidar com notícias desse tipo", começou o desabafo. Em duas imagens, Paolla trouxe os dados de que "25 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2023" e que "metade das brasileiras já sofreram violência doméstica". "Devemos rejeitar a normalização e o silêncio diante dessas situações", instigou a rainha de bateria.

É essencial que continuemos a nos manifestar e a lutar contra toda e qualquer forma de discriminação e violência de gênero. Como ter espaço para discutir ou avançar em outro assunto dentre tantos que temos, sem a garantia mínima de um ambiente seguro e justo para todas as mulheres?!

Paolla também compartilhou uma fala de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe da delegação da Seleção Brasileira. "Ninguém fala nada, mas eu como mulher na cheia, tenho que me posicionar sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso de Daniel Alves", falou a dirigente esportiva.