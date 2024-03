'MTV faz falta': Quem é ex-VJ que diz ser 1ª influencer do Brasil?

MariMoon, 41, disse "aceitar título" de primeira influencer digital do Brasil. Ela foi contratada para apresentar programas da MTV Brasil em 2003 após fazer sucesso em sua página no Fotolog — antiga rede social de compartilhamento de fotos.

O que disse MariMoon?

Era tudo mato. Meu primeiro computador tinha uma tela preta e verde. Quando começamos a fazer os sites, era preciso saber programar. Era para poucos, em muitos sentidos

MariMoon

Apresentadora diz ter acompanhado início da internet. "Fui a primeira a ir para a TV. A galera fala que eu sou a primeira (influencer), e eu aceito esse cartão profissional. Sou essa cartada", brincou em papo exclusivo com Splash no estande da Cielo no Lollapalooza 2024.

Além de entrevistar artistas, Mari Mono comandou o "Scrap MTV", seu próprio programa na emissora. Na sequência da carreira, ela apresentou especiais do Rock in Rio e do Lollapalooza na Globo entre 2017 e 2019. Seguida por mais de 690 mil pessoas no Instagram, ela destaca ser "primeira influencer digital" em seu perfil.

'MTV faz falta'

MariMoon afirmou que presença da emissora no Brasil movimentava mercado. "Ela tinha uma preocupação que não era só musical. Ela tinha consciência de que criança o jovem. A única emissora que te motivava a desligar a TV e ler um livro."

MTV também era importante por manter muitos empregos e oportunizar diferentes conteúdos, segundo a apresentadora. "Tinha a parte da educação sexual e debates importantes sobre política. Sinto que falta um ambiente com dinheiro pra produzir conteúdo bom e pagar grandes equipes."