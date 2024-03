Em live, MC Ryan SP diz que é fã de Robinho e se corrige: 'Falei m*rda'

MC Ryan SP, 22, causou polêmica ao declarar durante uma live que é fã do ex-jogador Robinho, 40, — condenado por estupro e preso na última quinta-feira (21).

O que aconteceu

MC Ryan participava do canal youtuber Ruyter Poubel, 26, quando descobriu sobre a prisão de Robinho. Na ocasião, o funkeiro demonstrou espanto: "Eu sou fã do Robinho!"

Ao perceber sua fala, Ryan tentou se corrigir afirmando que, na verdade, é fã do futebol do ex-jogador. "Eu sou fã do futebol do cara. O cara é bom. Pedala Robinho... Nossa, eu falei m*rda. Vocês acham?".

O vídeo mostra que Ryan ficou constrangido. Após o momento, Poubel mudou o assunto da conversa.