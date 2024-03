MC Bin Laden elogia Giovanna para rival no BBB 24: 'Muito madura'

Alane e MC Bin Laden conversaram após a Prova do Anjo deste sábado (23) no BBB 24. O cantor elogiou Giovanna, sua antiga affair na casa e rival da dançarina no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

MC Bin Laden comentou sua relação com Giovanna, após beijá-la novamente durante a festa da sexta-feira (22). Ele garantiu que agora os dois são apenas amigos.

MC Bin Laden: "A gente não é mais casal. A gente conversou. Mas a Giovanna é uma menina muito madura pra essas coisas, ela sabe separar"

Alane: "Que bom, porque aqui dentro tudo fica grande. Uma coisinha fica uma coisa enorme"

MC Bin Laden: "Sim, e ter o cuidado pra isso não virar fanfic, esses bagulhos de casal..."

Alane: "Vocês foram um casal, então não tem como não ter, né?"

MC Bin Laden: "A gente foi, mas hoje a gente é só amigo"

Alane: "Eu entendo, mas não tem como não ter uma expectativa das pessoas porque vocês foram um casal"

MC Bin Laden ainda elogiou a Alane: "Aqui dentro é muito confuso. Às vezes você gosta da pessoa e vai ter que falar mal dela no Sincerão e tal. (...) Você é uma pessoa legal, cara. Só é meio maluca"

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 74756 votos 11,43% Alane 2,91% Beatriz 36,68% Davi 23,52% Fernanda 0,91% Giovanna 0,94% Giovanna Pitel 13,04% Isabelle 0,39% Leidy Elin 0,21% Lucas Henrique 9,33% Matteus 0,64% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 74756 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash