Matteus comenta atitude que teve com Isabelle no BBB 24: 'Me doeu demais'

Isabelle e Matteus conversaram sobre o início da relação dos dois no BBB 24. Cumprindo o Castigo do Monstro juntos, o brother confessou que não gostou de ter colocado Isabelle no primeiro Castigo da edição.

O que aconteceu

Matteus confessou a Isabelle que não gostou de ter colocado a sister no primeiro Castigo do Monstro do reality. A manauara disse que sabia, pois o brother chorou após a escolha.

Matteus: "Demorei um pouco pra entender o jogo, no sentido de escolhas. (...) De chegada, já, meu primeiro poder foi o Anjo. Aí já tive que escolher vocês (Isabelle e Luigi). Te confesso, não é querer tirar o meu da reta: me doeu muito. Tanto que eu fiquei lá"

Isabelle: "Eu vi o quanto doeu. Eu sou tão lesa, e aqui eu sou tão coração, que naquele dia eu podia ter ficado com ódio de você, porque eu acho que foi um monstro bem sofrido. Eu fiquei assim: 'Ah, coitado dele, ele não me conhece, ele teve que escolher um Monstro e fui eu, ele até chorou, ele nem sabia meu nome direito'. Outras pessoas, não. Isso foi uma dificuldade pra mim"

