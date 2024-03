Lucas revela a Pitel ter medo de vencer o Anjo: 'Por causa do almoço'

Em uma conversa com Pitel na manhã de sábado (23) após a festa com Ivete Sangalo no BBB 24 (Globo), Lucas confessou que tem medo de vencer novamente a Prova do Anjo.

O que aconteceu

Os dois conversavam sobre o futuro pós-BBB e ele confessou que sua única preocupação são as pessoas que gostam dele. "Minha única preocupação é sair daqui sendo ou indiferente ou não amado pelas pessoas que me amavam antes disso aqui. As pessoas que eu achei que sempre estariam comigo e entenderiam as coisas que eu fiz aqui dentro virarem as costas, sabe?"

Ele, então, falou sobre o Anjo.

Mas vou te falar, estou com receio de ganhar o Anjo só por causa do almoço. Se eu pudesse ganhar o Anjo sem precisar ir para o almoço ia ser perfeito. Lucas Henrique

Pitel brincou com o professor. "Se a Camila não aparecer de novo..."

Lucas venceu a Prova do Anjo há algumas semanas, mas sua esposa, Camila, não lhe enviou nenhuma mensagem no vídeo. O brother se questionou o motivo à época.

Camila Moura, com quem Lucas é casado, já havia avisado que não ia aparecer no vídeo. Ela mostrou fotos do brother no lixo e uma mala pronta após ele flertar com Pitel no reality show. "Ele tem plena consciência das m*rdas que ele faz! Mas eu estou aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer", disse Camila, após Lucas vencer a Prova do Anjo.

