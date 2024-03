Kate e William estão 'gratos pelo apoio público' após diagnóstico de câncer

Kate Middleton, 42, e William, 41, estão "extremamente gratos" pelas mensagens e apoio que receberam após o anúncio de que a princesa de Gales foi diagnosticada com câncer e passa por quimioterapia.

O que aconteceu

Em comunicado, um porta-voz do Palácio de Kensington afirmou: "O príncipe e a princesa estão extremamente emocionados com as mensagens gentis das pessoas do Reino Unidos, da Commonwealth e de todo um mundo em resposta ao anúncio de Sua Alteza Real."

O porta-voz completou: "Eles estão muito comovidos com o apoio do público e gratos pela compreensão ao pedido de privacidade neste momento."

Kate Middleton revela diagnóstico

Após muitas especulações, Kate Middleton veio a público para revelar que foi diagnosticada com um câncer. O tipo não foi revelado por ela, e segundo a equipe da família real, essa informação continuará em sigilo.

Na gravação, a esposa de William explicou que o diagnóstico foi dado após a cirurgia abdominal a que ela foi submetida em janeiro. A princesa agora passa por um "ciclo preventivo de quimioterapia".

Como eu disse [aos meus filhos]: eu estou bem e ficando mais forte a cada dia, focando nas coisas que vão ajudar a me curar: minha mente, corpo e espírito.