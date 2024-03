Kate Middleton: família real faz pedido à imprensa para proteger princesa

Após a revelação do diagnóstico de Kate Middleton, a equipe da família real britânica pediu à imprensa que não sejam divulgadas novas fotos e vídeos da princesa.

O que aconteceu

A solicitação foi um reforço do pedido feito pela própria Kate no vídeo divulgado nesta sexta-feira (22), revelando que trava uma batalha contra o câncer. De acordo com o The Times, a princesa gostaria de contar com a privacidade para seguir com a sua rotina.

É entendido que como parte de sua recuperação a princesa continuará a viver sua vida diária. A mídia foi solicitada a não fotografá-la, seja enquanto ela deixa as crianças na escola ou comparece às consultas [médicas], The Times.

Antes de anunciar publicamente seu tratamento, Kate Middleton foi fotografada junto de William fazendo compras. O registro chamou a atenção de muitas pessoas pela aparência mais magra da princesa.

Kate Middleton revela diagnóstico

Após muitas especulações, Kate Middleton veio a público para revelar que foi diagnosticada com um câncer. O tipo não foi revelado por ela, e segundo a equipe da família real, essa informação continuará em sigilo.

Na gravação, a esposa de William explicou que o diagnóstico foi dado após a cirurgia abdominal a que ela foi submetida em janeiro. A princesa agora tem passado por um "ciclo preventivo de quimioterapia".

Como eu disse [aos meus filhos]: eu estou bem e ficando mais forte a cada dia, focando nas coisas que vão ajudar a me curar: minha mente, corpo e espírito, Kate Middleton.