Jessie Reyez aquece corações no meio da maratona de shows do Lollapalooza

A cantora e compositora canadense Jessie Reyez juntou um público fiel, incluindo um rapaz que tinha uma tatuagem em sua homenagem. Ela trouxe um show pautado pela luta feminista que chegou ao ápice durante a música "Gate Keepers".

"Essa música eu fiz depois de que um produtor musical me falou que só faria música pra mim se eu transasse com ele. Daí eu respondi: 'Fuck you' e fiz essa música."

Em seguida, ela convidou a plateia para meditar e gritar com ela. Um show que mais parecia um ensaio com plateia, pois ela passou o tempo todo conversando e interagindo com os fãs, ora em inglês ora em espanhol.

Ainda teve um dueto com a fã Ana Paula, que cantou com ela a música "Coffee", composta com Eminem. Deu conselhos românticos, brincou e se divertiu.

Uma substituição fofa que entrou de última hora no line-up, após os cancelamentos de Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron, mas agradou e foi saudada com gritos de "I love you, Jessie".

Jessie Reyez durante apresentação no Lollapalooza 2024 Imagem: Marcelo Justo/UOL

Com ajuda de uma tradutora que subiu ao palco, ela contou que, antes de cantar, era bartender. Depois começou a escrever músicas. Então cantou a primeira composição sua que chegou ao número nos charts, "One Kiss", gravada por Calvin Harris e Rihanna. A plateia veio abaixo.

"Obrigada por nosso primeiro encontro", disse antes de cantar, sozinha no palco, tocando violão, a última música, "Figures", maior hit de sua carreira como cantora. Um show fofinho para aquecer o coração no meio da maratona. Até a chuva ficou calminha.