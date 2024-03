Ingra Lyberato, Anitta, Bruno Gagliasso: os famosos que admitiram sexo a 3

A atriz Ingra Lyberato, 57, falou sobre as experiências sexuais que já viveu, em participação no podcast Papagaio Falante. A artista ficou conhecida por participar de novelas como "Pantanal" e "A História de Ana Raio e Zé Trovão" nos anos 1990.

Já [fiz ménage à trois]. Não ficou nada de essencial, não foi nada importante. Foi pura curiosidade, com pessoas amigas, mas não tinha relacionamento Ingra Lyberato, atriz

Famosos que já admitiram sexo a três

Anitta ousa com look transparente e deixa seios à mostra em evento nos EUA Imagem: Getty

Anitta nunca teve problemas para falar sobre suas aventuras sexuais. Em 2018, durante participação no programa "Podemos Hablar", ela foi questionada pelo apresentador argentino Andy Kusnetzoff sobre suas fantasias e admitiu que já fez sexo a três.

E não para por aí: ela contou que já namorou uma pessoa que gostava de orgias, e uma vez fez sexo a oito: "Teve uma vez que foram quatro casais, contando com o meu casal. Eu e mais três casais".

Luan Santana falou sobre o assunto em programa de TV Imagem: Reprodução/Instagram

Luan Santana já disse considerar o ménage algo normal. O sertanejo, que já admitiu ter ido a prostíbulos, participou do programa da Eliana e afirmou: "Quero ver o homem nesse estúdio que nunca fez isso".

Bruno Gagliasso no Grande Prêmio de Cinema, no Rio Imagem: Marcelo Sá Barretto / Agnews

Bruno Gagliasso surpreendeu Giovanna Ewbank com a revelação de que já fez um ménage. Em uma brincadeira do "Eu Nunca" no canal da esposa, o ator admitiu a prática. Gio reagiu com um "você nunca me contou", ao que o ator respondeu: "Mas você nunca me perguntou!".

Solange Gomes falou abertamento sobre o assunto Imagem: Reprodução/Instagram

Foi Solange Gomes quem revelou um suposto ménage com Márcio Garcia e Marcello, irmão dele. O caso teria acontecido há mais de 20 anos: "Conheci o irmão dele, o Marcello, a gente malhava junto na academia. O Márcio tinha acabado de comprar uma casa, ia ter um open house. Cheguei lá, conversa vai, conversa vem, já tinha gravado o Ponto a Ponto, que ele apresentava, um ano antes. Ele disse 'vou te mostrar a casa', fomos para o quarto e as coisas começaram a acontecer", relatou.

Bianca Andrade, a Boca Rosa Imagem: Reprodução/Instagram

Boca Rosa admitiu ter feito sexo a três com Marina Ferrari e Gabriel Roncatti durante a edição de 2018 da Farofa da Gkay. Depois, em entrevista à revista Marie Claire, criticou a repercussão do caso: "Quando é um homem [confessando que fez sexo a três], ninguém liga."