Fãs de banda de rock elogiam show de Kevin O Chris no Lolla: 'Maravilhoso'

O segundo dia do Lollapalooza 2024 foi marcado pelas apresentações de bandas de rock e nomes nacionais, como Kevin O Chris e Xamã.

Assim, o público que esteve no palco alternativo presenciou a apresentação de Kevin O Chris e, em sequência, da banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard, que são gêneros completamente diferentes.

O que os fãs disseram

Thaís Machado veio para o festival principalmente pelo King Gizzard & the Lizard Wizard, mas curtiu o show de Kevin O Chris. "Estava aqui pelo King [Gizzard], mas o show do Kevin foi maravilhoso. Sou mais do rock, mas Kevin é cultura brasileira. A playlist dele estava maravilhosa, até Alcione rolou. Estava incrível. O balé estava maravilhoso"

Ela acredita que a alternância de estilos faz bem para o festival. "Acho muito bom [a alternância]. Ao invés de ficar o palco só para um ritmo ou um estilo musical, fazer essa alternância é legal. Dá uma animada diferente".

Thaís se diz rockeira, mas brinca que o rockeiro brasileiro "não tem como ser só rockeiro". "Quem só ouve rock está mentindo".

Quem também estava presente para acompanhar a banda era a dupla de amigos Arthur Faustino e Matheus Tucci, que se dizem "ecléticos" e curtem todos os shows, inclusive o de Kevin O Chris. "Viemos basicamente para ver eles [King Gizzard] [...] O show do Kevin foi uma brisa muito boa. Gosto do Lolla porque eles fazem vários palcos com vários estilos diferentes".

Ícaro Nogueira contou que veio principalmente pela banda australiana, mas também curtiu o show de Kevin O Chris. "[Achei] Massa para caramba. Kevin é bom porque tem música estourada. Toda música que ele começa a cantar, anima. Toda música do Kevin é estourada, porque ele é legal para caramba".

Ele não vê problema nos gêneros serem tão diferentes um do outro. "Para mim, quanto mais melhor. Se puder começar música clássica na próxima, eu ia me divertir igual".