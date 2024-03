'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 25 a 30/03

A novela "Família É Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 25 de março

Electra agradece a atitude de Luca. Andrômeda se desculpa com Chicão. Júpiter usa parte do dinheiro do cartão que pegou com Catarina. Guto tenta alertar Lupita contra Júpiter. Luca e Electra passeiam em um parque. Plutão se interessa por Nicole. Vênus critica Catarina por dar o cartão com o dinheiro para a reforma da galeria para Júpiter e Andrômeda. Vênus se surpreende com a compra feita pelos irmãos.

Terça-feira, 26 de março

Electra pede para Luca acreditar em sua inocência. Jéssica descobre que Luca defendeu Electra na faculdade. Vênus exige que Andrômeda e Júpiter devolvam o que compraram e recuperem o dinheiro. Luca conversa com Tom sobre Electra. Electra pede para Murilo ajudá-la a provar sua inocência. Vênus tem um pesadelo com o acidente que tirou a vida de seu pai. Lupita ouve Elisa debochar de sua foto para Júpiter. Luca termina o namoro com Jéssica.

Quarta-feira, 27 de março

Luca conta para Jéssica sobre seu reencontro com Electra. Electra diz a Vênus que investigará seu caso para provar sua inocência. Lupita fica arrasada com os comentários maldosos de Elisa e Júpiter sobre sua aparência. Alguns dias se passam. Tom avisa a Vênus que procurará Paulina. Paulina manipula os filhos contra Tom. Plutão confunde Max, namorado de Nicole, com um bandido, causando um conflito entre os três. Andrômeda desmaia na kombi de Chicão. Jéssica pede para Chantal espionar Luca. Murilo exige que Luca se afaste de Electra. Tom conta a Paulina que está namorando Vênus.

Quinta-feira, 28 de março

Paulina tenta se controlar na frente de Tom, e ingere seus medicamentos. Electra não acredita na suposição de Vênus. Luca estranha o comportamento de Murilo. Chicão consegue reanimar Andrômeda, que se enfurece ao saber sobre o show de seus bailarinos. Leda não gosta de ver uma foto de Pedro na mesa de Hans, e Mila e Catarina registram. Júpiter pede a ajuda de Lupita para levar Elisa a um restaurante chique. Nicole elogia Plutão, e Max não gosta. Vênus leva Tom para conhecer a Galeria Mancini. Lulu leva seu fã-clube para atrapalhar o show dos bailarinos de Andrômeda. Vênus descobre que seu pai recebeu ameaças pouco antes de sua morte.

Sexta-feira, 29 de março

Vênus garante a Tom que investigará a morte de Pedro. Guto percebe que Chicão gosta de Andrômeda. Haroldinho e Kleberson se apavoram quando veem Andrômeda em seu show. Vênus relembra de quando seu pai morreu, e Tom a consola. Murilo e Electra analisam os autos do processo contra ela. Jéssica tenta manipular Luca. Lupita segue o plano de Júpiter no restaurante e acaba presa.

Sábado, 30 de março

Júpiter não consegue ajudar Lupita. Electra pensa em conversar com uma das testemunhas de seu julgamento. Catarina e Hans reclamam do comportamento de Electra e Plutão. Chantal se assusta com a reação de Jéssica. Lupita é levada para a delegacia. Tom estranha quando Ramón tem um esquecimento durante uma conversa. Murilo descobre o paradeiro de Lupita e avisa a Júpiter. Brenda obriga Chantal a ajudar Paulina. Jéssica sugere que Murilo se declare para Electra. Luca e Electra se encontram. Vênus cai na armadilha de Brenda e Paulina para separá-la de Tom.

