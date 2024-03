'Falta de preparação' e 'Parte do perrengue': lamaçal divide fãs no Lolla

O lamaçal e as fortes chuvas em São Paulo vêm tomando conta do segundo dia do Lollapalooza 2024, neste sábado (23).

Splash ficou mais de duas horas em um ponto crítico para a passagem do público e presenciou várias pessoas quase escorregando e outras desistindo de passar pelo lamaçal.

O que os fãs disseram

Pela primeira vez no festival, Lenise Dalio criticou o evento e disse que o chão deveria ser grama sintética. "Tinha que ser grama sintética, arrumadinho".

Ela também criticou o evento. "Acho [falta de] preparação. Eu vim no The Town e estava a mesma coisa. Estava uma 'lamaceira' danada".

Ela conta que já foi "muitas vezes" no Rock in Rio e nunca viu isso por lá. "Nunca teve isso. Lá não acontece isso. Lá é top".

Renan Biazoto conta que essa é a primeira edição de Lollapalooza em que ele comparece, mas que já foi em edições passadas do Rock in Rio e na estreia do The Town. "No Rock in Rio, a gente pegou chuva no show do Coldplay, mas não teve lamaçal porque lá é tudo cimentado e com grama sintética".

Lollapalooza Brasil 2024: chuva fez público andar na lama no 2º dia Imagem: Marcelo Justo/UOL

Ele não vê como esse "perrengue" pode ser evitado. "No The Town, no dia do Post Malone, também tinha barro. Não tem como, onde tem terra não tem como [não ter lama]".

Os caras poderiam ter colocado essa proteção [Tapume]? Poderiam. Mas vai cobrir o autódromo inteiro? Faz parte do perrengue. É ruim porque tem até uma questão de segurança, como alguém escorregar e dar uma 'nucada' no chão

Renan Biazoto

Em sua 5ª edição de Lollapalooza, Francisco Oliveira culpa o tempo pelo lamaçal. "É a questão do tempo. Não tem como reclamar do evento por causa disso. Isso é chuva. Normal. A gente está na terra da garoa".

Ele relembra que, na primeira edição, em 2012, o lamaçal durante a apresentação do Foo Fighters foi pior. Na época, o festival foi realizado no Jockey Club. "Teve essa chuva do caramba e esse 'lamão' aí [...] Estava bem pior [que hoje]. Até mesmo pelo lugar".