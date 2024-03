'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 25 a 30/03

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 25 de março

Giovanni e Adriana seguem o carro de Helena. Marlene tenta se defender de Fagundes. A polícia chega para socorrer Marlene, mas Fagundes consegue fugir. Adriana resgata Jonas. Todos se encaminham para a delegacia. Lara consegue que Taís cumpra prisão preventiva em casa. Roberto garante a Sérgio que Helena não será presa. Taís lembra de uma cena suspeita na Helàne, que pode ter ajudado em sua incriminação. Helena passa a noite na delegacia. Jonas e Adriana reatam. Ester chega à casa de Carol.

Terça-feira, 26 de março

A novela não será exibida por conta do jogo da seleção brasileira.

Quarta-feira, 27 de março

Carol resiste à presença de Ester, que tenta se conectar com a filha. Roberto consegue libertar Helena, mas Sérgio alerta a filha que o cerco contra ela está se fechando. Lara orienta Cris a dizer a verdade em seu depoimento no caso do incêndio. Mário descobre que Itamar deixou o posto de gasolina após fornecer as supostas provas contra Taís. Marcos e Natália conhecem Ester. Rico esclarece para Érica sua relação com Lia. Cris é condenada.

Quinta-feira, 28 de março

O juiz determina que Cris cumpra sua pena por meio de serviços comunitários, e Ísis se revolta. Wagner pede Renée em casamento. Ester e Natália planejam uma festa surpresa de aniversário para Carol. Jonas e Adriana confirmam que Fagundes foi o bandido que o raptou. Mário comenta com Lara que desconfia de que Roberto tenha incriminado Petrúcio pela morte de sua mãe. Giovanni e Adriana confrontam Helena. O corpo de Míriam é encontrado.

Sexta-feira, 29 de março

Renée e Wagner anunciam seu casamento para a família. Márcia e Renée se preparam para a audiência de guarda de Vic. Na frente de Sérgio e Helena, Rico anuncia a Marcos que encontrou Míriam, e que abrirá um inquérito sobre seu assassinato. Ester nota o amor de Natália por Carol. Giovanni demite Cris da Helàne. Sérgio diz a Helena que ambos precisarão fugir do país. Durante a audiência, Renée e Márcia declaram aceitar compartilhar a guarda de Vic.

Sábado, 30 de março

Renée, Márcia e Vic comemoram sua decisão de viver em paz. Carol confronta Ester. Mário pede Lara em casamento. Helena se recusa a fugir com Sérgio, que se preocupa com a filha. Rico declara Helena suspeita do assassinato de Míriam. Nice ouve uma ligação de Roberto e descobre o paradeiro de Itamar. Helena expulsa Marcos de sua casa. Renée inaugura sua loja. Carmen flagra Aramis e Yeda. Carol confessa a Natália que não consegue perdoar Ester. Os agiotas cobram a dívida de Wagner.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.