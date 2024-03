'Botar dedo na cara não é tapa': Jojo nega acusação de agressão de colega

Jojo Todynho, 27, nega acusação de violência mas assume ter apontado 'o dedo na cara' na discussão com a colega de faculdade, Gabriela Nascimento.

O que aconteceu

Em uma conversa com Leo Dias, a ex-Fazendeira rebateu as acusações da estudante de tê-la agredido em uma briga que aconteceu na última quinta-feira (21). Ao negar, ela reconhece ter 'apontado o dedo na cara' durante a discussão.

"Botar dedo na cara não é tapa na cara, tapa é tapa, dedo na cara não é tapa. Ou você não sabe fazer a distinção disso?" disparou Jojo em um áudio enviado para o jornalista. "Não dei não, porque se eu tivesse dado, não ia dar só um tapa na cara dela, você me conhece bem. Eu não tenho problema nenhum em admitir, não dei!"

Quem toma um tapa na cara e tinham várias outras pessoas ali, para onde vai? Diretamente para a delegacia e procura a direção da faculdade. Ela não procurou a direção e muito menos foi para a delegacia fazer B.O.

Gabriela Nascimento acusa Todynho de agredi-la e ofendê-la enquanto discutiam e promete processar a cantora. No entanto, ao negar investidas físicas, a cantora pede que ela então forneça provas do ocorrido ou poderá sofrer com consequências na Justiça. "Agora ela tem que provar, porque calúnia e difamação é crime", completa a artista.

A briga entre as estudantes aconteceu do lado de fora da faculdade Estácio, onde Jojo Todynho está cursando Direito. Segundo a cantora, ela foi percebeu atitudes debochadas da colega e foi tirar satisfação. Então as duas discutiram aos gritos e xingamentos. Conforme o relato de Gabriela, a unha da cantora estava encostando em seu rosto e ao tirar, Jojo a teria acertado um tapa.