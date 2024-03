Blink-182 a Hozier: os looks dos artistas que tocaram no Lollapalooza 2024

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece entre sexta (22) e domingo (24) e conta com a presença de vários artistas nacionais e internacionais. Nomes como as bandas Blink-182 e Arcade Fire, o canadense Hozier e os brasileiros Luísa Sonza e Xamã usaram look de todos os tipos.

Hozier

Lollapalooza Brasil 2024: Hozier foi um dos destaques do 2º dia do evento Imagem: Camila Cara/Divulgação

Xamã

Lollapalooza Brasil 2024: Xamã se apresentou no Palco Budweiser Imagem: Mariana Pekin/UOL

Jessie Reyez

Lollapalooza 2024: show da Jessie Reyez no Palco Budweiser Imagem: Marcelo Justo/UOL

Tulipa Ruiz

Tulipa Ruiz se apresenta no 2º dia do Lollapalooza Brasil 2024 Imagem: Carolina Demper/Divulgação

BK

O rapper carioca BK se apresenta no segundo dia do Lollapalooza Brasil Imagem: Fabrizio Toniolo/Divulgação

Tom DeLonge, do Blink-182

Tom DeLonge, do Blink-182, no Lollapalooza Brasil 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Maneva

Lollapalooza 2024: Maneva no Palco Alternativo Imagem: Divulgação/Nathalia

Manu Gavassi

Lollapalooza Brasil 2024: Manu Gavassi se apresentou no Palco Alternativo Imagem: Nathalia/Divulgação

Fletcher

Fletcher foi uma das atrações do primeiro dia do Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

The Offspring

The Offspring se apresentou no Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Rancore