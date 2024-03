Bella Campos aponta racismo sofrido em restaurante: 'Olhou de cima a baixo'

Na noite desta sexta-feira (23), a atriz Bella Campos usou suas redes sociais para relatar um episódio em que teria sido vítima de preconceito por conta de sua cor de pele.

O que aconteceu

A atriz explicou nos stories que estava em um restaurante e foi confundida com um dos funcionários. Na gravação, Bella mostra a mulher que teria feito o comentário.

Gente, eu entrei em um restaurante e estava superlotado, e essa mulher branca aqui fez assim: 'Ela que é a atendente?'. E me olhou de cima a baixo. Querida? Boa noite, Brasil, Bella Campos.

No story, Campos ainda mostrou a roupa que estava usando, um moletom com bolsa transversal, bem diferente do que costuma ser utilizado por funcionários nesses estabelecimentos. Para encerrar, a atriz mostrou o dedo do meio para a câmera.

Bella Campos sofreu racismo em um restaurante? pic.twitter.com/8n2MP7avnK -- ???loris (@swtocry) March 23, 2024

Episódio recorrente

Em entrevista ao jornal Extra no ano passado, Bella Campos desabafou justamente sobre esse tipo de caso que acontece frequentemente com ela. Na época, houve uma discussão nas redes sociais se ela poderia ser considerada negra por conta do tom de sua pele.

Vejo uma galera na internet discutindo se sou preta ou branca, mas, enquanto isso, continuam me confundindo com vendedora de shopping, como se isso fosse um demérito, Bella Campos.