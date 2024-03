BBB 24: Lucas Henrique chora e ganha conselho de Leidy

Durante a última festa do BBB 24 (Globo), Lucas Henrique chorou no Quarto Fada e foi consolado por Leidy Elin.

O que aconteceu

Após o show de Ivete Sangalo, Lucas se dirigiu ao Quarto Fada, deitou em uma das camas e chorou. Leidy percebeu o afastamento do rapaz e o encontrou no local.

A trancista confortou o professor: "Você é inteligentíssimo, não nóia!"

Lucas respondeu: "Eu sei, é só uma fase..."

O carioca continuou, dizendo que estava bem: "É real, só preciso descansar. Acho que chorar e dormir, só isso."

Mais cedo, Lucas se emocionou quando Ivete mandou um recado para Camila Moura — sua agora ex-esposa. A também professora anunciou o fim do casamento após o início dos flertes do ex com Pitel.

