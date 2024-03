Ivete Sangalo conhece casa do BBB 24 e faz revelação íntima sobre banho

Após seu show no BBB 24 (Globo), Ivete Sangalo fez um tour acompanhada dos brothers pela casa do reality.

O que aconteceu

Ivete conheceu e elogiou a decoração da casa e foi ao Confessionário: "Em quem você vota e por que?", questionaram os brothers.

Ivete: "Em quem eu voto? Boninho, eu já botei demais...

Bia: "Deu treta com o Boninho, né? Para o Paredão?

Ivete: "Foi, ele me ligou chateado, mas o Brasil salvou ele. Não vou botar ninguém, não. Deixa que o meu milhão eu sei como ganho."

Em seguida, a cantora conheceu a parede com os retratos dos olhos e o banheiro. No local, Ivete fez uma revelação íntima sobre seus banhos.

Lavo a minha calcinha e sutiã no banho, com a água do banho, para não ficar aquela gastação de água, Às vezes, lavo as paredes do banheiro com a calcinha, de sabão. Detesto coisa suja, sou toda organizada. Ivete Sangalo

A artista ainda visitou a cozinha e os quartos Fada, Gnomo e do Líder: "Deixa eu dar a minha geral aqui..."

No Quarto do Líder, Ivete tirou uma selfie com todos os participantes e pediu para Fernanda se aproximar dos demais: "Cadê a Fernanda? Fique no meio, abraçada com as pessoas! Abraça aí, me obedeça", brincou.

BBB 24: Ivete Sangalo tira selfie com os brothers Imagem: Reprodução/Globoplay

