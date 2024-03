BBB 24: Davi aconselha Isabelle sobre Matteus: 'Deixa o coração falar'

Isabelle se incomodou com os comentários do grupo Fadas sobre a relação entre ela e Matteus no BBB 24 (Globo). Ela foi pedir conselhos sobre este assunto a Davi.

O que aconteceu

Isabelle perguntou a Davi e Alane se ela deveria se afastar de Matteus. O amigo não quis comentar muito, mas aconselhou a amiga a seguir seu coração

Davi: "Eu não quero me meter. Eu não quero chegar e dar uma opinião referente a uma situação como essa. (...) Como você se sente quando dança com ele?

Isabelle: "Eu gosto"

Davi: "Você gosta... Você gosta do momento? Você sente que você está mostrando pra alguém que vocês estão juntos?"

Isabelle: "Não"

Davi: Então, se você se sente assim, continue fazendo o que seu coração mandar."

Isabelle: "Eu fico com muito receio de, lá fora, as pessoas pensarem uma coisa que não é"

Davi: "Tem momentos que a gente tem que deixar o coração falar. Deixe o coração falar, se o coração se sente bem..."

