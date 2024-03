'Brasil quer um beijo de vocês', diz Alane sobre Matteus e Isabelle

Após o show de Ivete Sangalo no BBB 24 (Globo), Alane conversou com Matteus e Isabelle disse que o Brasil adoraria ver um beijo entre eles.

O que aconteceu

No papo, a bailarina confessou: "Vou falar uma coisa para vocês, com todo o respeito do mundo porque gosto muito dos dois. Eu tenho a sensação, com todo respeito a Anny que é minha amiga, que o Brasil só queria ver um beijo entre vocês dois."

Matteus riu e Isabelle ficou surpresa: "Gente! Mas o que é isso? De onde você tirou isso, maninha?"

Alane continuou: "Amo a Anny, estou falando isso com muito respeito... Eu olho para vocês dois e imagino coisas."

Mais cedo, Ivete Sangalo também deu uma indireta para Matteus — tudo ocorreu após a cantora pedir um beijo de Giovanna e MC Bin Laden:

Ivete: "Só falta você, viu, Matteus? Só falta você!"

Matteus: "Mas eu já fui!"

Ivete: "Mas pode ser de novo"

Alane diz para Isabelle e Matteus que o Brasil está esperando um beijo dos dois. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/sYQ6VBCqFH -- Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2024

