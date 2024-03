BBB 24: Alane e Davi são escolhidos como alvos de Giovanna para o paredão; entenda

Formação será feita neste domingo, 24, e terá poder curinga como peça chave

Em sua segunda missão com a nova liderança no Big Brother Brasil 24, Giovanna escolheu na noite desta sexta-feira, 22, os dois alvos que estarão "Na Mira do Líder" para o próximo paredão, Davi e Alane. A formação será feita neste domingo, 24.

Com a final do programa se aproximando, o número de brothers para indicação foi menor que das outras vezes. Segundo a líder, a escolha de Davi foi por acreditar que ele seja "o cabeça" do grupo rival, enquanto Alane foi escolhida com a justificativa de "ter atitudes egoístas".

Durante o dia, Matteus ganhou o leilão do Perde e Ganha após apostar todas as suas estalecas, que somavam 3.841, após adicionar mais 900 estalecas conquistadas nesta manhã.

Com esse poder, o gaúcho desempenhará um papel crucial na formação do próximo paredão, pois além de votar no confessionário, ele vetará um dos brothers que estiverem disponíveis para a prova Bate e Volta. Este veto elimina a chance do participante escolhido de participar da dinâmica que oferece uma oportunidade de escapar do paredão.

Confira a dinâmica da semana:

*Quinta-feira, 21: foi realizada a Prova do Líder, com Giovanna vencendo;

*Sexta-feira, 22: dinâmica do Perde e Ganha e revelação do Poder Curinga ganho pelo Matteus (Poder Sem Volta) e a seleção do Na Mira do Líder;

*Sábado, 23: realização da Prova do Anjo, sem imunidade a terceiros.

*Domingo, 24: formação de paredão quádruplo, contragolpes e uso do Poder Sem Volta.

*Terça-feira, 26: eliminação de um dos emparedados.