Atração do Lolla, Jessica Brankka fez transplante de sobrancelhas; veja

A DJ Jessica Brankka foi uma das atrações do Lollapalooza neste sábado (23). Ela decidiu mudar seu visual nas vésperas da apresentação com um transplante de sobrancelhas. Cirurgia foi feita pouco antes do Carnaval.

O que aconteceu

Jessica passou por procedimento semanas antes de se apresentar no festival. Ela foi atração do Palco Perry's By Johnnie Walker na tarde deste sábado (23).

Seu transplante de sobrancelhas foi feito com a técnica Fue Long Hair. O método possibilita uma recuperação mais rápida para o paciente. O procedimento é feito com uma sedação intravenosa, feita por um profissional anestesista, e também a anestesia local, o que ajuda o paciente a não sentir dor e incômodo.

DJ Jessica Brankka antes de se apresentar no Lollapalooza neste sábado (23) Imagem: Reprodução/ Instagram @jessicabrankka

"O transplante de sobrancelhas, assim como o capilar, não precisa doer. Muita gente faz só com anestesia local, mas o paciente fica acordado o tempo todo. Prefiro fazer com uma sedação intravenosa, bem levinha, para o paciente dormir. Mas quem faz essa sedação não sou eu, é um anestesista para dar mais segurança e conforto no processo", explica a Splash o cirurgião Renan Brigante, responsável pelo procedimento na DJ.

A cirurgia foi feita com a redistribuição de folículos da pessoa: "Utilizo folículos da parte posterior e inferior do couro cabeludo. [Uso] a técnica Long Hair, dos fios longos, porque além de acertar o ângulo na hora de posicionar o folículo, também já defino a curvatura exata levando em consideração os aspectos do folículo do paciente. Então o resultado fica muito mais natural".

"A vantagem dessa técnica é que é minimamente invasiva, fio a fio, e utiliza o fio longo. A gente tem que respeitar os aspectos do próprio fio. Muita gente ignora esse tipo de informação e acaba tendo resultados artificiais".

Foram necessários apenas dois dias de pós-operatório para a DJ: "A recuperação é muito rápida, no primeiro dia de pós-operatório o paciente já pode voltar para a rotina e trabalhar. Tem um leve inchaço na pálpebra superior, o que é normal, por conta do líquido que a gente infunde para evitar hematoma. [Mas] com dois dias o paciente já está praticamente zerado".

Foi o que aconteceu com Jéssica, que fez a cirurgia em fevereiro: "A maior preocupação dela era já tocar no Carnaval na mesma semana. Eu falei 'confia e fica tranquila, você vai recuperar antes disso'. Não deu outra, com dois dias ela já tava trabalhando normalmente, fazendo festas, podendo usar maquiagem envolta das sobrancelhas. Entrego além de um kit, todo um protocolo de orientação para facilitar o retorno precoce com segurança.

Em publicação no Instagram, o profissional mostrou o antes e depois da DJ, além de responder dúvidas. Perguntado quanto tempo dura os pelos, ele respondeu: "Se cuidar corretamente, a vida toda".

Ele exalta o resultado natural que Jéssica conseguiu: "O mais importante de tudo é a naturalidade. Transplante de verdade não tem cara de transplante, essa é a grande verdade. Transplante precisa ser natural, a ponto de ninguém reconhecer que houve cirurgia no local", finaliza Brigante.

Confira o antes e depois do resultado do transplante: