Após polêmica com Nizam, Spiller publica:'Não usar energia para aprovação'

Letícia Spiller, 50, compartilhou alguns pensamentos em suas redes sociais logo após ir a um festival na companhia do ex-BBB.

O que aconteceu

A atriz publicou em seu Instagram neste sábado (23), algumas reflexões enigmáticas. "A cigana diz que você pode decidir usar sua energia para abrir seus caminhos ao invés de usar tua energia em busca de aprovação", dizia a imagem que abria o álbum.

Em outra foto, Spiller deixou o recado: "Deixar a alegria ser guia". Na última sequência do carrossel, um bordado trazia a reflexão: "Que a liberdade seja a nossa própria substância".

As mensagens foram publicadas logo depois de ser vista nesta sexta-feira (22), chegando ao Lollapalooza ao lado de Nizam, que participou do BBB24. Os boatos de um suposto affair tomaram força na última semana quando a atriz comentou com um emoji de foguinho a foto do rapaz.