Após atraso, show de MC é interrompido no Lolla: 'Cortaram sem explicações'

A apresentação de MC Luanna foi interrompida no Lollapalooza 2024. Equipe da artista afirmou que festival decidiu cortar a apresentação sem dar explicações.

O que aconteceu:

Apresentação de MC Luanna estava prevista para as 13h50 no palco Samsung Galaxy, com encerramento às 14h35. Show começou apenas às 14h20, sendo interrompido cerca de 20 minutos depois.

Por problemas técnicos do próprio evento — eles mesmos atrasaram o início do nosso show —, simplesmente cortaram tudo sem dar explicações para nossa equipe.

— Disse equipe de MC Luanna em contato com Splash

Cantora é uma das estreantes no evento. Ela também participou de ativações da marca Boticário antes da apresentação no Lollapalooza.

O festival errou no show da Luanna, e decidiram cortar o show pra não atrasar outros artistas que eles consideram maiores.

— Disse equipe de MC Luanna em contato com Splash

A Splash, a organização do festival disse que "o pequeno atraso" no início do show da MC foi "em razão de problemas técnicos". Ainda, ressaltou que a apresentação terminou no horário previsto "para não comprometer a grade de programação".

Revolta de fãs

Fãs da MC Luanna reclamaram dos atrasos para o início do show. A engenheira Giulia, 26, destacou que, além do atraso, o telão travou e atrapalhou as imagens que a artista pretendia passar e o microfone também teve falhas.

O microfone travou várias vezes, o som não chegava para a gente. É uma pena porque é uma artista que tinha muita gente aqui para assistir, todo mundo com muita expectativa nela, com as músicas, é o primeiro festival grande que vejo ela se apresentando, e esses problemas são decepcionantes para um evento desse porte.

— Giulia sobre problemas no show de MC Luanna

O médico Rafael Santos, 28, também se queixou com a falha da produção do Lolla com o show de Luana . "A gente perdeu quase todo o começo do show dela. Conforme foi desenvolvendo o setlist, o pessoal entrando cada vez mais no show, com som, ritmo e figurino impecáveis... Não deram nem chance dela se despedir da gente. Teria sido legal ter dado espaço para ela se despedir do público".

A advogada Beatriz, 24, estava ansiosa pela apresentação de Luanna, que ficou incompleta. Para ela, o Lollapalooza precisa agir para que esses imprevistos, que têm se tornado recorrentes no evento, deixem de acontecer e os artistas possam fazer suas apresentações conforme o planejado.

É uma pena que isso está acontecendo novamente no Lolla, já aconteceu com outras artistas. É curioso que isso continue acontecendo. A gente sabe que é algo difícil de controlar, mas existe um certo nível de prever situações que podem acontecer. É uma pena e o artista sai [do palco] sem poder se explicar. É uma pena que isso aconteceu. Espero que ela possa se apresentar novamente no Lolla com show completo.

— Beatriz