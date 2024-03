Além de Kate: câncer assombra família real britânica pelo menos desde 1901

Kate Middleton, 42, anunciou nesta sexta-feira (22) que foi diagnosticada com câncer, sem especificar qual é o tipo, ela disse que está passando por quimioterapia. Em vídeo publicado nas redes sociais, a princesa disse que foi diagnosticada em exames realizados após uma cirurgia abdominal, em janeiro.

Histórico

Além de Kate, outro membro da família real anunciou que também está com câncer. O Palácio de Bukingham afirmou em 5 de fevereiro que o rei Charles 3º foi diagnosticado com câncer - o tipo também não foi divulgado.

O avô de Charles 3º, o rei George 6º, teve câncer no pulmão em 1948 e chegou a passar por uma cirurgia. Ele morreu em 1952, quando a rainha Elizabeth II assumiu o trono.

A esposa de George 6º, que ficou conhecida como a Rainha Mãe, foi diagnosticada com diferentes tipos de câncer, segundo William Shawcross, autor de 'The Queen Mother: The Official Biography. A mãe de Elizabeth II passou por um procedimento para remover um câncer de cólon em 1966 e, em 1984, fez uma cirurgia para remover um câncer de mama.

Há ainda suspeitas de que Elizabeth II também tenha lutado contra um mieloma. O britânico Mirror publicou reportagem após ter acesso a uma biografia ainda não publicada da mãe de Charles III na qual Gyles Brandreth, amigo próximo do príncipe Philip, disse que a rainha teve um câncer de medula.

Casos desde 1901

Mas os diagnósticos de câncer na família real são ainda mais antigos. Segundo US Weekly, a princesa vitória, filha da rainha Vitória e do príncipe Albert, morreu de câncer de mama em 1901, aos 60 anos.

Já o rei Eduardo 7º, que governou de 1901 a 1910, teve um carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele que começa nas células basais, adjacentes ao nariz.

Outro membro da família real diagnosticado com câncer foi o rei Eduardo 8º, que teve um curto reinado de menos de um ano antes de abdicar do trono. Ele foi diagnosticado com câncer de garganta em 1971, segundo o US Weekly.