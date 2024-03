Alane sobre relação de Matteus e Isabelle: 'Acho bonitinho'

Alane disse que acha a relação de Isabelle e Matteus "bonitinha". Mesmo assim, o brother e a sister negaram qualquer tipo de romance no BBB 24.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Isabelle perguntou para Bia, Davi e Alane se ela "estaria dando a entender" que gosta do Matteus. A dúvida de Cunhã veio após Ivete Sangalo sugerir que ambos se beijassem - e vivessem um romance na casa.

A dançarina e o estudante de engenharia negaram que sentem um romance um pelo outro. Eles disseram que gostam só de dançar e brincar juntos.

Alane: "Quando eu vejo vocês, eu acho bonitinho e é só isso: eu acho bonitinho. Você pode não ter essa intenção com ele e você pode não ter essa intenção com ela. Por vocês serem meus amigos, eu achei interessante falar: 'Olha, eu acho vocês muito bonitinhos'. Mas com todo respeito pela Anny [Deniziane, que viveu um romance com Matteus no BBB 24], que eu nem sei se ela pode ficar com raiva de mim de me ouvir falando um negócio desse. Torço muito por ti [Matteus] e pela Anny também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tá num jogo que tudo acaba sendo mais intenso aqui... Então, não sei se por tudo ser mais intenso aqui eu tenho essa visão. Eu acho muito bonitinho, histórias de amor... Não que vocês tenham uma história de amor, mas eu acho bonitinho e eu queria compartilhar isso com vocês".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 73033 votos 11,40% Alane 2,95% Beatriz 36,96% Davi 22,71% Fernanda 0,93% Giovanna 0,95% Giovanna Pitel 13,32% Isabelle 0,40% Leidy Elin 0,21% Lucas Henrique 9,53% Matteus 0,64% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 73033 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash