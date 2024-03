'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 25 a 29/03

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 25 de março

Cansada da briga entre as famílias, Julieta lembra Romeu das crianças do Pedalzera, que fugiram de casa; ela pensa que seria uma boa aventura se ela e Romeu fugissem. Fred faz curso com a vidente Melinda Luara para melhorar seu futuro. Romeu fala para Glaucia que Vera quer colocar um segurança para vigiá-lo; Glaucia sugere que ele fuja para dar um susto em Vera. A bolsa de Laura é roubada e ela fica assustada por ter perdido o celular, já que no aparelho tinha informações pessoais. Laura desabafa com Mauro e diz que está com medo de ficar no hotel sozinha; Mauro convida Laura a passar um tempo na casa dele. Vitor sai oficialmente da casa dos pais. Romeu propõe a Julieta fugir com ele.

Terça-feira, 26 de março

Julieta aceita fugir com Romeu. Glaucia flagra Fred conversando com a vidente e não gosta nem um pouco. Vitor manda Bassânio o respeitar já que é agora ele é morador do condomínio; Bassânio acha curioso como Vitor conquistou o apartamento. Laura se muda para a residência de Mauro. Em casa, Amanda recebe uma raquete de tênis e esconde de Téo. Julieta e Romeu arrumam as malas. Amanda devolve as raquetes para Bernardo, mas ele diz que não foi ele e sim Leandro que deu ao Téo; Amanda pede para os Monteiro não mexerem na cabeça do Téo.

Quarta-feira, 27 de março

Nando leva Sofia para sua casa e tem vergonha dos pais, alegando que eles são doidos. Leandro fala para Téo que deu um presente para ele. Mais tarde, Téo pergunta para Amanda o motivo dela esconder o presente que ganhou de Leandro. Romeu e Julieta deixam uma carta às respectivas famílias e fogem de casa. Fausto desabafa com Dimitri, Ellen, Ian e Nath e diz que é um fracasso e revela sua história triste de vida. Telma apresenta Daniel como namorado às filhas. Romeu e Julieta se encontram na fonte. Laura acorda e não lembra onde está; ela pergunta para Mauro onde está e não reconhece os filhos.

Quinta-feira, 28 de março

Mauro, Alex e Ian percebem que Laura ainda tem perda de memória. Vera e Bernardo leem a carta de Romeu e ficam desesperados; o mesmo acontece com Clara, Hélio e Mariana com a carta de Julieta. Em conversa com Mauro, Laura diz que não reconhece nada, apenas o acidente; Mauro relembra que eles se separaram e os filhos cresceram. Romeu e Julieta pegam um expresso e chegam no terminal rodoviário, mas não conseguem comprar passagem por estarem sem os responsáveis. Os jovens do Lado Vila e Lado Torre se juntam para encontrar os amigos. Romeu e Julieta perdem o dinheiro. Deixando as diferenças de lado, Vera, Bernardo, Mariana e Daniel se juntam para reencontrar os filhos. Um estranho oferece carona para Romeu e Julieta; eles fogem, mas Romeu cai e se machuca.

Sexta-feira, 29 de março

Romeu se recupera e continua correndo com Julieta. Os jovens do Lado Vila e Lado Torre conseguem informações do cobrador do expresso e descobrem que Romeu e Julieta foram para a rodoviária; eles avisam aos pais dos desaparecidos. Sem dinheiro e sem destino, Romeu e Julieta caminham pela rua quando começa uma tempestade. Preocupado com Romeu, Leandro tem um infarto e Bernardo socorre o pai. Um policial aborda Romeu e Julieta e eles pedem ajuda. O policial leva Julieta e Romeu para casa. Com a tempestade, o esconderijo do Pedalzera fica alagado. Laura perde a memória e foge pelo condomínio à procura de Mauro; Telma a ajuda, mas Laura não se lembra de Telma. Mauro explica para Telma que Laura ficou confusa depois que foi assaltada. Romeu nota Leandro sendo socorrido pela ambulância. Fausto se sente culpado por Leandro, Romeu e Julieta, acreditando que os livros no universo dele interferiram no acidente.

