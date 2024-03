Volta à Globo após 20 anos: quem é próxima primeira-dama dos festivais BR?

Lívia Rossy, 42, voltou à Globo após 20 anos de ausência para compor o elenco de "Família é Tudo". Ela é casada com Rodolfo Medina, filho de Roberto Medina — idealizador do Rock in Rio, do The Town e, agora, coprodutor do Lollapalooza em 2024

Quem é Lívia Rossy

Atriz foi revelada pela Globo em "Uga Uga" (2000). A última participação da atriz em novelas da emissora antes do retorno foi em "O Beijo do Vampiro" (2003).

Após participar de novelas da Record até 2013, ela fez uma pausa na carreira com foco na maternidade. Ela teve dois filhos no relacionamento com Rodolfo Medina: Bruna e Pedro.

"Está sendo incrível, maravilhoso voltar depois de tanto tempo. Esta novela é um grande presente. As pessoas mais novas nem sabiam que eu era atriz."

Livia Rossy

Atriz comentou como é acompanhar trabalho do marido. "Eu adoro viver isso intensamente. Vejo de perto essa construção, o tamanho do trabalho e a genialidade. A equipe trabalha com muito afinco e amor. Estou sempre ao lado, sou parceira e bato palmas."

"A minha vida é um grande festival. É a primeira vez que estamos no Lollapalooza e muito felizes com mais essa entrega"

Lívia Rossy

Atriz interpreta Gina em "Família é Tudo". Anteriormente, ela participou de produções de sucesso da Record, casos de "Prova de Amor" (2006), "Os Mutantes" (2008) e "Vidas em Jogo" (2011).