'Você pode acabar prejudicando as pessoas' diz Davi em DR com sister

No Quarto Fada do BBB 24 (Globo), Beatriz e Davi tentaram resolver uma questão antiga entre os dois. A sister lembrou de uma fala do brother dizendo que ele achava que ela seria eliminada. O baiano respondeu, afirmando que não foi isso o que havia dito para a vendedora.

O que aconteceu

Beatriz relembrou de um momento em que Davi disse que a vendedora seria eliminada e em resposta Davi pediu para que ela tomasse cuidado com as palavras e explicou a situação.

"Você tem que tomar cuidado com as suas falas", disse Davi.

"Por mais que você seja ansiosa, que você tenha esse probleminha de avançar as coisas, de botar as coisas um pouco além do limite, você pode acabar prejudicando as pessoas com as suas falas", argumentou ele.

"Você chega e fala assim: 'Davi falou que eu ia embora'. Eu não falei que você ia embora", explicou o baiano.

Beatriz disse que estava brincando, mas Davi reforçou sua opinião sobre os comentários: "Às vezes, o público que está assistindo lá fora não vai achar que é brincadeira".

"Quando eu sou emparedada, eu sou apavorada mesmo", argumentou Beatriz.

"Eu falei isso, que você tem um grande potencial. Que se você não ganhar o programa aqui dentro, você pode ganhar lá fora. Tem que saber interpretar as coisas, porque eu enxergo potencial em você", pontuou ele.

"Essa frase que você está utilizando não resume nada do que eu falei com você", reclamou Davi.

"Por mais que você tenha esse problema de neurose, de ficar pensando mil vezes numas coisas porque você quer permanecer no programa, está tudo bem. Todo mundo fica ansioso porque está no Paredão, eu também passo pela minha ansiedade quando estou no Paredão", completou o brother.

"Sim, todo mundo tem medo do Paredão, não é fácil para ninguém", respondeu a vendedora.

"Você levou para outro lado", continuou Davi.

"Eu estou falando de mim, Davi. Eu estou falando as coisas que eu estou sentindo", rebateu a sister.

"É só você que pode falar as coisas que está sentindo, oxe?", questionou Beatriz.

"Eu sou sincera, eu falo as coisas que eu estou sentindo também", comentou a vendedora.

"Eu estou falando que você está usando uma frase totalmente errada", ressaltou ele.

