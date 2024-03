'Vilãs, monstros, doidas': ex-Chiquititas quer fugir de personagens legais

Giovanna Grigio, 26, brilhou como Mili na segunda versão de "Chiquititas" (2013), do SBT. A atriz, que fez sucesso com a personagem Samantha em "Malhação" (2017) e na série "As Five" (2020-2024), diz estar se descobrindo no universo do terror.

O que disse Giovanna Grigio

Queria fazer monstros, doidas, vilãs. Personagens que não têm carisma nenhum, que não precisam ser legais. Coisas diferentes

Giovanna Grigio

Atriz não participa de última temporada de "As Five". "É a primeira vez que não sei o que vai acontecer, não faço parte do 'clubinho'. Mas é legal porque poderei acompanhar com os olhos do público", afirmou no estande da Riachuelo no Lollapalooza 2024.

Sabrina faz comerciais desde bebê e fez carreira como atriz mirim. "O maior desafio é sentir que sou capaz de fazer coisas fora do universo infantil. Eu tenho 26 anos, meu consumo é outro atualmente. Para todos que começam muito cedo, existe essa dificuldade de se desvencilhar."

Giovanna afirmou que a personagem Samantha "mudou a sua vida". "Foi uma experiência louca de obra aberta. Era apenas uma personagem pequena, amiga de uma amiga da protagonista, e ela foi ganhando força. Ela se tornou independente e tocou o coração das pessoas. Era cheia de camadas, principalmente na relação com a Lica (Manuela Aliperti)."