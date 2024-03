Venda de ingressos da turnê de Caetano & Bethânia em SP muda de bilheteria

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A venda de ingressos para o público geral do show extra da turnê Caetano & Bethânia em São Paulo terá nova bilheteria. A Live Nation informou que os bilhetes físicos passarão a ser vendidos no Mercado Livre Arena Pacaembu.

O que aconteceu

Novo local da venda dos ingressos físicos. Os clientes poderão ir até o Mercado Livre Arena Pacaembu para adquirir os ingressos físicos a partir deste sábado (23). Os bilhetes começarão a ser vendidos a partir do meio-dia nas bilheterias oficiais.

Mas, antes das bilheterias oficiais, estarão disponíveis na internet. No mesmo dia, os ingressos dos shows extras no Rio de Janeiro e em São Paulo começarão a ser vendidos às 10h na internet (www.ticketmaster.com.br).

Datas dos shows extras. Em razão da alta procura de ingressos, a produtora abriu mais datas de shows na capital carioca e na paulistana. As apresentações extras ocorrerão no Rio, nos dias 10 e 11 de agosto, na Farmasi Arena e, em São Paulo, 15 de dezembro, no Allianz Parque.