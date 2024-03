Técnico de enfermagem é preso por estuprar e filmar pacientes desacordados

Um técnico de enfermagem foi preso por suspeita de estuprar pacientes desacordados e filmar os abusos.

O que aconteceu

Suspeito, de 31 anos, guardava gravações. Polícia apreendeu um notebook e um celular do suspeito, que continha material pornográfico envolvendo menores de idade. Aparelhos serão periciados.

Homem aproveitava da profissão para realizar abusos. Segundo o delegado de Ubajara, Fábio Pessoa, o técnico abusava de pacientes que estavam inconscientes e filmava os crimes. Ele foi detido em uma unidade hospitalar localizada no bairro Dom Timóteo, em Tianguá (CE), na segunda-feira (18).

Consórcio de Saúde da Ibiapab disse que o homem foi afastado assim que tomaram conhecimento da investigação. "A Policlínica Regional não tinha qualquer conhecimento dos atos praticados pelo acusado", diz a nota. Segundo o consórcio, o suspeito "apresentava-se de forma respeitosa com todas as pessoas que adentravam e fazem parte direta e indiretamente" da unidade de saúde.

Número de vítimas não foi informado pela polícia. As idades e sexo dos pacientes que foram abusados também não foram revelados. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá e foi autuado por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil. Ele está à disposição da Justiça.

Como não teve a identidade revelada, não foi possível localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

Como denunciar importunação sexual

No Brasil, todo ato sexual sem consentimento é crime. Toques sem permissão, passadas de mão, encoxadas, tentativas de beijo forçado e também casos em que há masturbação ou ejaculação diante da vítima são considerados importunação sexual.

A lei, em vigor desde setembro de 2018, define como crime qualquer ato libidinoso praticado contra alguém e sem a sua anuência. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão.

A diferença com relação ao estupro é que, neste, há violência ou grave ameaça. E é considerado estupro de vulnerável — crime ainda mais grave — todo ato libidinoso com menores de 14 anos ou com quem, "por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou não pode oferecer resistência". No assédio sexual, é preciso haver relação hierárquica.

Caso a vítima tenha sofrido violência sem ferimentos graves, ela pode recorrer imediatamente a Delegacia da Mulher, se existir essa unidade em seu município, ou a delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência.

É indicado reunir testemunhas e apontar eventuais câmeras de segurança, se houver. Mas, como muitas vezes o crime não fica registrado e nem é visto por mais ninguém, a palavra da vítima é considerada suficiente para fazer o registro.

Disque 190

Deve ser acionado em caso de flagrante ou em que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento.

Disque 180

A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas. A ligação é gratuita, anônima e disponível em todo o país.