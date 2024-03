Sofia Vergara mostra clique com biquíni branco e corpo bronzeado em Miami

Sofia Vergara, 51, recordou uma passagem pela costa leste dos Estados Unidos quando era mais nova.

O que aconteceu

A atriz de "Modern Family" e "Griselda", publicou em seu Instagram nesta sexta-feira (22), dois cliques de biquíni branco. "Tbt Miami", escreveu na legenda fazendo referência a hashtag de publicar fotos antigas.

Nas imagens, Sofia usa um biquíni branco com detalhes dourados e exibe o corpo bronzeado com uma iluminação que parece do pôr do sol, com um rio ao fundo. Com os cabelos compridos molhados, ela parece ser mais jovem, antes de alguns procedimentos estéticos.