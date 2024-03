Show de estreia da turnê de Maiara e Maraisa é adiado no Rio por chuva

O show de estreia da turnê In Concert de Maiara e Maraisa foi adiado no Rio de Janeiro em razão das fortes chuvas previstas na cidade nas próximas horas.

O que aconteceu

A casa de evento comunicou que decidiu seguir as orientações do poder público. "Devido às recomendações do poder público do Rio de Janeiro em relação as previsões de fortes chuvas neste fim de semana, priorizando a segurança e o bem-estar do nosso público e de toda equipe, nós da Farmasi Arena, em conjunto com a Work Show, decidimos adiar o evento deste sábado (23) para o dia 28 deste mês", informou.

A empresa também orientou sobre quem já adquiriu os ingressos para a apresentação. Os ingressos já adquiridos permanecem válidos para a nova data. Os clientes que optarem por não ir na nova data poderão solicitar o reembolso através da Ticket 360.

Por fim, a empresa agradeceu aos fãs da dupla sertaneja. "Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que se mantenham seguros e sigam as orientações", finalizou.