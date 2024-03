Série da Netflix "O Problema dos Três Corpos" impressiona espectadores chineses

PEQUIM (Reuters) - Uma adaptação da Netflix de um clássico chinês de ficção científica, "O Problema dos Três Corpos", atraiu grande atenção na China no primeiro dia de seu lançamento, apesar de o serviço de streaming não estar disponível no país, e provocou um debate imediato nas mídias sociais.

A série da Netflix "O Problema dos Três Corpos" é uma adaptação do primeiro romance de uma trilogia do autor chinês Liu Cixin, e feita para a tela pelos criadores de "Games of Thrones".

O romance de Liu vendeu milhões de cópias desde que foi publicado em chinês em 2008 e conta com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama entre seus fãs. A tradução em inglês foi o primeiro romance de um escritor asiático a ganhar o Prêmio Hugo de ficção científica como melhor romance.

A versão da Netflix, assim como a tradução em inglês do romance, começa com cenas violentas da Revolução Cultural da China na década de 1960, eventos que dão início a uma trama que inclui uma invasão alienígena iminente.

A nova série foi destaque na plataforma de mídia social chinesa Weibo na sexta-feira e ficou em primeiro lugar na classificação de tendências "top hot" da plataforma, apesar de a Netflix ser oficialmente inacessível na China.

Os espectadores chineses teriam que assistir à série da Netflix por meio de VPN ou em um site pirata.

Momentos de "cair o queixo" para os espectadores chineses incluíram uma cena de abertura em que um cientista proeminente é espancado até a morte por Guardas Vermelhos paramilitares, uma representação da história recente que permanece controversa na China.

"A primeira cena me deixou de queixo caído. Mesmo que eu tenha previsto isso, a cena ainda me assustou", disse um usuário do Weibo.

Outros se opuseram à forma como a adaptação da Netflix transfere a ação da China para um grupo de físicos britânicos apelidados de "Oxford Five". Isso mostrou que "os ocidentais não conseguem aceitar a ideia de que os chineses inventem tecnologia de ponta", publicou um espectador no site de classificação e rede social Douban.

Outro usuário do Douban disse que a Netflix havia trocado os elementos chineses da história por "um produto de Hollywood que valoriza o heroísmo individual".

Alguns espectadores disseram que os críticos não estavam entendendo o ponto: uma obra de ficção chinesa estava se tornando ainda mais conhecida em todo o mundo. "É de alguma forma ruim que a adaptação da Netflix se torne uma sensação global?", disse um terceiro usuário do Douban.

(Reportagem de Albee Zhang e Kevin Krolicki)