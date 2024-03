Sem dar nomes, Piovani detona Xuxa por crítica a Fernanda: 'Falta empatia'

Sem dar nomes, Luana Piovani detonou Xuxa por crítica a Fernanda, participante do Big Brother Brasil 24. A atriz afirmou que falta empatia por parte da apresentadora. A mãe de Sasha reclamou de uma fala da sister sobre querer jogar os filhos pela janela.

O que aconteceu

Luana relembrou o desabafo de Fernanda no BBB e destacou que uma pessoa que a criticou —no caso, Xuxa— tem apenas uma filha e uma grande rede de apoio. Ela não cita os nomes das duas, mas fez referências a falas proferidas por elas nos últimos dias.

Sobre a menina que falou da exaustão de ser mãe, de como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes com os nervos à flor da pele e vem criticar? Pelo amor de Deus, teve uma filha com a vida que pediu Deus, com 350 pessoas do lado.

Luana Piovani

Em seguida, Luana expôs que a pessoa ainda teve uma menina, que seria mais fácil de criar do que um menino. "Você sabe o que minha mãe fala? Se o primeiro filho dela tivesse sido homem, era capaz de não ter tido o segundo, porque homem e mulher são muito diferentes.

Criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil... Perderam completamente a noção de tudo. Que falta de empatia, julgando sem saber o tamanho do sapato da menina.

Luana Piovani

Luana também aproveitou para debochar dos críticos de Fernanda, afirmando que eles precisam estudar interpretação de texto. "Acha que dizer que queria jogar pela janela é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram. Acha mesmo? Vocês têm que fazer um curso de interpretação de texto, de bom senso e inteligência emocional. Quando a gente está exausta, a gente fala tudo", diz ela. Então, a atriz dá o exemplo de quando xinga alguém. Isso não quer dizer que de fato está xingando a mãe da pessoa com o palavrão.

Segundo a atriz, a pessoa em questão não sabe o que é ser mãe em um cenário de falta de dinheiro. "Deixa de ser ideia curta, tenha empatia com as pessoas que não têm condições.