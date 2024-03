São João de Campina Grande: confira a programação completa para 2024

Wesley Safadão, Xand Avião, Simone Mendes e João Gomes são alguns dos artistas anunciados como atrações especiais do São João 2024 de Campina Grande. A grande festa na Paraíba acontecerá de 29 de maio a 30 de junho.

O que aconteceu

A 41ª edição d'O Maior São João do Mundo terá 33 dias de festividade — um dia a mais que a edição do ano passado. O evento celebra o aniversário de 160 anos de emancipação política de Campina Grande.

O evento terá abertura no dia 29 de maio e contará com shows dos artistas Flávio José, Alcymar Monteiro, Santanna e Samya Maia. Artistas como Wesley Safadão, Xand Avião, Gusttavo Lima, Bruno e Marrone, entre outros nomes, também estão confirmados no festival.

Além do lançamento da programação de shows, o ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou o investimento de R$ 2 milhões no evento. "Nós viemos aqui anunciar o apoio do Ministério do Turismo e Governo Federal para o São João aqui de Campina Grande que é conhecido como 'O Maior do Mundo'. Para cá, serão R$ milhões", destacou.

Confira agora programação completa para 2024:

29 de maio (quarta-feira, abertura):

Flávio José

Alcymar Monteiro

Santanna

Samya Maia

30 de maio (quinta-feira):

Dorgival Dantas

Rey Vaqueiro

Brasas do Forró

Matheus Felipe

31 de maio (sexta-feira):

Wesley Safadão

Eric Land

Vitor Fernandes

Nathan Vinícius

1º de junho (sábado):

Xand Avião

Toca do Vale

Marcynho Sensação

Karkará

2 de junho (domingo):

Henry Freitas

Zé Vaqueiro

Iguinho e Lulinha

Bonde do Brasil

4 de junho (terça-feira):

Pe. Fábio de Melo

Elson Júnior

5 de junho (quarta-feira):

Sorriso Maroto

Heitor Costa

Cavaleiros do Forró

6 de junho: (quinta-feira):

Pedro Sampaio

Manu Bahtidão

Toque Dez

7 de junho (sexta-feira):

Gusttavo Lima

Márcia Felipe

Banda Encantus

Jefferson Arretado

8 de junho (sábado):

Nattan

Felipe Amorim

Vicente Nery

Guilherme Dantas

9 de junho (domingo):

Tarcísio do Acordeon

Limão do Mel

Mano Walter

Mexe Ville

11 de junho (terça-feira):

Pe. Nilson

Teto Fonseca

12 de junho (quarta-feira):

Murilo Huff

Calcinha Preta

Seu Desejo

Alexandre Tan

13 de junho (quinta-feira):

Léo Santana

Priscila Senna

Raphaela Santos

14 de junho (sexta-feira):

João Gomes

Mari & Rayane

Nuzio Medeiros

15 de junho (sábado):

Henrique e Juliano

Avine Vinny

Gegê Bismarck

Fabiano Guimarães

16 de junho (domingo):

À Vontade

Thiago Aquino

Raynel Guedes

Ranniery Gomes

18 de junho (terça-feira):

Deive Leonardo

19 de junho (quarta-feira):

Durval Lelys

Thiago Freitas

Walas Arrais

20 de junho (quinta-feira):

Alok

Dennis DJ

Matheus Fernandes

21 de junho (sexta-feira):

Geraldo Azevedo

Ton Oliveira

Os 3 do Nordeste

Deanzinho

22 de junho (sábado):

Alceu Valença

Bruno e Denner

Sirano e Sirino

Biliu de Campina

23 de junho (domingo, véspera de São João):

Elba Ramalho

Amazan

Capilé

Meu Vício

24 de junho (segunda-feira, Dia de São João):

Magníficos

Eliane

Waldonys

Fabrício Rodrigues

25 de junho (terça-feira):

Isadora Pompeo

Marcos Freire

26 de junho (quarta-feira):

Zezé di Camargo e Luciano

Belo

Forró Real

27 de junho (quinta-feira):

Menos é Mais

Mara Pavanely

Bob Léo

28 de junho (sexta-feira):

Victor e Léo

Taty Girl

Jonas Esticado

Caninana

29 de junho (sábado):

Bruno e Marrone

Zé Cantor

Walkyria Santos

Amanda & Ruama

30 de junho (domingo, encerramento):