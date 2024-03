Samara Felippo rebate nota de repúdio de Leandrinho: 'Ele se contradiz'

Samara Felippo, 45, publicou um vídeo em seu Instagram com uma resposta detalhada para o comunicado feito pelo ex-marido, Leandrinho, 41.

O que aconteceu

A atriz rebateu, parágrafo por parágrafo, do longo texto feito pelo ex em seu Instagram. "Vim mostrar a realidade não correspondida segundo a nota do genitor. Li e reli e não há nada que se aproveite dessa nota", começa Felippo.

"Eu jamais tive conhecimento do registro da casa no nome do irmão dele até a separação", afirma Samara. "É no mínimo estranho que o primeiro imóvel que serviria de lar para minha família, adquirido com recursos do então casal, fosse registrado no nome do irmão dele."

Ela reforça que um acordo foi feito na Justiça para que o atleta a pagasse um valor determinado para ela. "Eu vim a público expor que Leandro ficou com todo o patrimônio e não me pagou nada. Ele não cumpriu o acordo que ele próprio se comprometeu diante do poder judiciário." Então, a atriz publicou um print do acordo assinado entre eles, que diz que o valor seria pago após a homologação em 2015. "O pagamento não foi feito porque ele não quis", termina.

Depois, Felippo explica que a venda da casa por um valor abaixo do preço foi devido à desvalorização do mercado imobiliário e não à falta de manutenção no período em que ela morou com as duas filhas do casal. Ela mostra inclusive, um print do contrato de venda. "É só comparar o processo com a nota de repúdio. Ele se contradiz."

A atriz relata uma série de dificuldades que passou quando estava com uma filha recém-nascida e a outra ainda com quatro anos. "Fiquei no imóvel porque eu não tinha para onde ir. Eu não trabalhava, ele não pagava uma pensão justa que me ajudasse a manter uma casa daquele porte."

As despesas da casa, que eu morei com as nossas filhas, diferentemente do que o Leandro afirmou na nota, não foi custeada por ele. Inclusive, nesse período, ele parou de pagar o condomínio, a ponto de passar constrangimento com minhas filhas por não poder frequentar as instalações do condomínio.

Leandro Barbosa compartilhou uma nota de repúdio sobre as acusações da atriz em seu Instagram no último dia 19 de março. Nela, o ex-jogador de basquete cita que a fala de Samara "não corresponde a realidade" e que ela está em busca de "engajamento e seguidores com a depreciação de sua imagem".