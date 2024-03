SAIBA MAIS-Quem é Kate, a princesa de Gales?

LONDRES (Reuters) - A seguir, alguns fatos sobre Kate, a princesa de Gales e esposa do herdeiro do trono britânico, príncipe William. Ela anunciou em uma mensagem de vídeo nesta sexta-feira que está se submetendo a quimioterapia preventiva devido a um câncer que foi detectado após uma cirurgia neste ano.

VIDA INICIAL:

* A mais velha de três filhos, Catherine Elizabeth Middleton, de 42 anos, nasceu em 9 de janeiro de 1982, em uma família de classe média, e não aristocrática, de Berkshire, a oeste de Londres.

* Seu pai, Michael, trabalhava como piloto e sua mãe, Carole, como aeromoça antes de abrir uma empresa de vendas por correspondência de artigos para festas.

* Quando criança, ela morou com a família em Amã, na Jordânia, por mais de dois anos, antes de voltarem ao Reino Unido.

UM ROMANCE REAL:

* Kate frequentou o Marlborough College, uma escola particular no sudoeste da Inglaterra, e conheceu seu futuro marido na Universidade de St Andrews, na Escócia, em 2001, onde ela estudou História da Arte. O casal morava junto em uma casa compartilhada com amigos.

* Em abril de 2004, o relacionamento deles se tornou público, quando ela foi esquiar com William, o irmão mais novo dele Harry e o pai - agora o rei Charles - na viagem anual deles à Suíça.

* Eles se separaram por um breve período em 2007, depois que William foi enviado para outros lugares do país como parte de seu treinamento militar, antes de reatarem o relacionamento.

* O noivado foi anunciado em novembro de 2010, com William presenteando Kate com o anel de sua mãe, que continha uma safira azul, rodeada de diamantes. Eles se casaram em 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster, em uma cerimônia assistida por um público global.

VIDA NA REALEZA

* No dia de seu casamento, Kate foi nomeada duquesa de Cambridge depois que seu marido recebeu o título de duque. Com a morte da rainha Elizabeth em setembro de 2022, William foi nomeado príncipe de Gales e ela recebeu o título de princesa de Gales.

* Em dezembro de 2012, ela passou quatro dias no hospital com fortes enjoos matinais. O primeiro filho do casal, o príncipe George, nasceu em 22 de julho de 2013, em uma explosão de publicidade mundial. A filha Charlotte nasceu em 2 de maio de 2015, e o terceiro filho, Louis, chegou em 23 de abril de 2018.

* Kate e William começaram sua vida de casados morando em uma casa de campo em uma região remota do norte do País de Gales e depois se mudaram para Anmer Hall, sua mansão de campo na propriedade da monarca em Sandringham, em Norfolk, no leste da Inglaterra, para se adaptar ao trabalho de William como piloto de helicóptero ambulância.

* Eles passaram a morar no Palácio de Kensington, no centro de Londres, quando William assumiu os deveres reais em tempo integral em julho de 2017. Atualmente, o casal reside principalmente em uma casa de campo na propriedade de Windsor, a oeste de Londres, perto de onde seus filhos frequentam a escola.

* Kate passou por uma cirurgia abdominal planejada bem-sucedida em janeiro e ficou duas semanas no hospital. Não foram fornecidos detalhes, mas o Palácio de Kensington disse que a doença não era cancerígena.

CAMPANHAS E ATIVIDADES

* Como membro da realeza, o principal foco de campanha dela tem sido as experiências da primeira infância, bem como questões de saúde mental.

* Ela é uma fotógrafa amadora entusiasmada, e as fotos que tira de sua família são regularmente divulgadas na mídia para comemorar os aniversários de seus filhos e outros eventos notáveis.

* No entanto, em março, ela teve que se desculpar por "qualquer confusão" causada por uma fotografia editada que havia sido divulgada por seu gabinete, o Palácio de Kensington, em um momento em que ela não era vista por semanas após a cirurgia inicial.

* Kate é patrona do All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) Wimbledon e da Lawn Tennis Association, além de ser patrona da England Rugby Football Union.

