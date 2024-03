Rômulo Arantes Neto conta planos com Mari Saad e revela lado empreendedor

Rômulo Arantes Neto é o convidado do Otalab, programa do Canal UOL, desta terça-feira (26). O ator, que acabou de finalizar a novela "Fuzuê" como o vilão Julião, contou os planos com sua agora esposa Mari Saad e a vontade de ser pai. "Estou entrando em uma fase que me permite pensar sobre isso", diz ele.

No papo com Otaviano Costa, ele também lembra o início de sua carreira como modelo, fala da paixão pela atuação e revela seu lado empreendedor.

"O espaço para atuar está sempre aberto, principalmente para permear novos desafios e adentrar em personagens desafiadores, mas hoje em dia eu dou muita atenção a esse lado do empreendedorismo, para as empresas que eu tenho e que eu estou fundando neste momento. Mas a atuação tem um espaço muito especial, porque foi onde tudo começou, assim como a moda. Foi o que me trouxe até aqui", pontua o ator.

O episódio do Otalab com Rômulo Arantes Neto vai ao ar na terça-feira (26), às 11h, no Canal UOL e no canal de Splash no YouTube.