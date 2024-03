Retratado em 'Supersex', ator é bem-dotado e tem 'o diabo entre as pernas'

Rocco Siffredi, 59, é um dos atores pornôs mais formosos do mundo. Na internet, a medida de seu pênis varia: há sites que dizem 23 cm enquanto outros, 27 cm. Seja qual for o tamanho verdadeiro, ele é conhecido como "Garanhão Italiano" e por ter "o diabo entre as pernas".

Em 2024, uma série em sua homenagem chegou à Netflix: "SuperSex", considerada a mais explícita da plataforma até agora. Na produção, Siffredi é interpretado por Alessandro Borghi.

Alessandro Borghi e Gaia Messerklinger interpretam os astros do pornô Rocco Siffredi e Moana Pozzi em 'Supersex' Imagem: Netflix

Quem é Rocco Siffredi

De Ortona, na Itália, Rocco Antonio Tano nasceu no dia 4 de maio de 1964. Hoje, além de ator, ele é também diretor e produtor pornográfico.

Siffredi já atuou em mais de 1.300 filmes pornográficos desde 1986. Ele é conhecido por seu estilo violento de pornografia, muitas vezes envolvendo sexo anal, cuspidas, tapas e asfixia.

Em junho de 2004, Siffredi declarou que deixaria de atuar no pornô devido a seus filhos e, em vez disso, se concentraria na direção e na produção. "Os meus filhos estão crescendo", disse ele, "e já não posso simplesmente dizer 'o pai vai trabalhar para ganhar dinheiro para a família'".

Rosa Caracciolo e Rocco Siffredi se conheceram enquanto gravavam um pornô paródia de 'Tarzan' Imagem: Divulgação

Ele ficou longe da atuação por cinco anos, até voltar a trabalhar como ator em 2009. Em 2015, anunciou novamente a sua aposentadoria.

De novo, após cinco anos, voltou a atuar. No final de 2022, Siffredi anunciou que havia parado de atuar em cenas, mas afirmou que não havia se aposentado: "Não digo mais 'estou me aposentando' devido a aposentadorias e retornos anteriores".

Não foi fácil ser o rei do pornô, embora eu tenha me divertido no trabalho. Para as novas gerações que querem pisar nesse território, digo sempre o mesmo. Pense três vezes. Ou melhor, quatro ou cinco vezes, antes de entrar nesse mercado.

Rocco Siffredi, em entrevista ao Valor Econômico

Alessandro Borghi interpreta o ator pornô Rocco Siffredi em 'Supersex' Imagem: Netflix

Vida pessoal

Siffredi é casado com Rosa Caracciolo, uma atriz pornô húngara que conheceu em 1993 em Cannes e com quem atuou dois anos depois em "Tarzan X: Shame of Jane". Juntos eles têm dois filhos, Lorenzo e Leonardo.

Durante a sua primeira aposentadoria, em 2004, ele lutou contra o vício em sexo e desapareceu de casa por dias para fazer sexo com diversas pessoas. Após sua decisão de retornar à atuação pornográfica na tela em 2009, Siffredi contou: "Falei com minha esposa e ela disse que o problema é apenas meu, não pertence a ela e aos meninos. E ela disse: 'Você decidiu parar; nós nunca pedimos isso a você. Então, se você quiser voltar, basta voltar'".

Sua vida pessoal é bastante abordada no documentário "Rocco", também disponível na Netflix.