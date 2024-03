Renato Aragão consegue liminar que determina retirada de publicações falsas

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a página Famalizou retire do ar publicações falsas sobre o humorista Renato Aragão e a filha, Lívian, no Instagram.

O que aconteceu

Desembargador Muril Kieling concedeu liminar que determina a retirada imediata dos conteúdos. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 2,5 mil. A informação foi publicada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem de Splash.

Se os dizeres não guardam compromisso àquela realidade familiar e, trazem em si, elementos que atingem sentimentos capazes de desestabilizar a paz individual e fomentam a visão deturpada dos navegantes da internet, com a construção negativa da imagem dos envolvidos, não se pode prorrogar a perpetuação de sua difusão Muril Kieling, desembargador

O Humorista e a filha entraram com um processo no TJ-RJ, em janeiro, após o perfil de fofocas publicar que o jovem "colocaria" o pai em uma casa de repouso para idosos. Família pede R$ 100 mil de indenização.

Procurada pela reportagem, a página Famalizou não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.