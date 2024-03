R$ 8 mil gastos: Fãs do Blink-182 relembram decepção após cancelamento

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

Veio aí! Um ano após cancelarem o show que fariam no Lollapalooza 2023, o Blink-182 subirá ao palco do festival nesta sexta (22), para a alegria dos fãs - e alívio de enfim verem um show da banda no Brasil.

O que disseram os fãs

Vinda de Fortaleza, Marilia Bernardo disse que ela e um amigo haviam gasto R$ 4 mil cada um em 2023, quando a banda cancelou a apresentação que faria. "Foi investimento de passagem, hospedagem e alimentação. Foi uma grande decepção".

O casal Rafaela e Raul Lunelli relembrou o planejamento feito para vir ver a banda ano passado. "A gente tinha pego hospedagem e o ingresso do Lolla, mas a passagem ainda não. A gente ia vir de carro e tentar fazer um bate-volta, e tínhamos pego só hospedagem".

O casal contou que já havia gasto cerca de R$ 2 mil com ingressos e hospedagem. Após a banda cancelar o show, eles pediram reembolso de tudo, mas ainda assim perderam R$ 500 por conta da taxa de administração do ingresso e o prazo para cancelar a hospedagem já havia passado. "O hotel não quis dar reembolso de tudo, daí a gente fez um acordo e eles reembolsaram metade".

Mesmo com a perda de dinheiro, Raul não se diz chateado com a banda. Apesar disso, Rafaela contou que eles tomaram mais cuidado esse ano. "Passou [a chateação], mas a gente deixou para comprar ingresso desse ano faltando um mês", diz ela, que não comprou passagens este ano por conta do preço alto.

A felicidade de ver o Blink-182 pela primeira vez contrasta com a frustração do cancelamento de Paramore, lamentou o casal. Mas agora eles poderão fazer o bate-volta, já que não precisarão ficar até sábado (23) para ver a banda. "Pegamos só hoje para bate-volta. Saindo do Blink, a gente volta para Curitiba", relata Rafaela.

Um ano depois, o casal considera que agora será "mais especial": recém-casados, eles dizem que tocou Blink-182 no casamento deles, em dezembro de 2023. "Entrei com First Date no casamento", brinca Raul.

Por serem de São Paulo, Lane Borges e Marcos Francesconi não sofreram tanto prejuízo assim, mas não deixou de ser decepcionante. "Foi frustrante, mas estamos aí. Hoje, vamos ver se vai dar certo, em nome de Jesus"

Para eles, o prejuízo foi só no ingresso, já que eles também cancelaram a vinda para o Lolla após o cancelamento da banda. "Querendo ou não, houve o estorno, mas fica o desgosto. O prejuízo, em si, não é nem material, é mais questão de fã mesmo".