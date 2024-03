Quer inspiração para o Lollapalooza? Veja looks que bombaram e monte o seu

Três dias, quatro palcos e muita música. De hoje até domingo (24), o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe o Lollapalooza Brasil 2024 e o festival é também um desfile de moda. Por lá, é possível encontrar uma infinidade de looks e estilos. É quase um Lolla Fashion Week.

As celebridades que comparecem ao evento, por exemplo, sempre dão o que falar com as suas produções. Separamos alguns dos figurinos que marcaram as últimas edições e também selecionamos boas dicas para você montar o seu look e dançar muito sem perder a elegância.

Quem não se lembra de Gkay no ano passado com conjuntinho preto e branco mais meia-calça estampada? Ou da Pocah com cropped e bermudão deixando underwear à mostra?

Calça oversized

Aperto? Só para pegar a grade dos shows e olhe lá. No look, invista nas modelagens mais afastadas do corpo. Além de confortável, você estará em sintonia com as últimas Semanas de Moda, onde o oversized foi uma das grandes apostas da temporada.

A dica aqui é brincar com as proporções e o equilíbrio. Por exemplo: você pode combinar aquele cropped ou o top, que costuma ser mais justo, com uma calça folgadinha. Os modelos jogger ou cargo são uma ótima pedida. Se joga!

Shoulder e cross bag

Nada de bolsa de mão. Para guardar chave, celular, batom ou lip balm e documento de identidade, o ideal é uma shoulder bag ou uma cross bag. Usadas de forma transversal ao corpo, elas representam liberdade de movimento.

Afinal, suas mãos precisam estar livres para fazer aquela dancinha do TikTok, segurar uns bons drinks e postar stories atrás de stories no Instagram.

Tratorados

Quem vai para festivais de música como o Lollapalooza e nunca levou uma pisada em algum dos pés está fazendo isso errado. Você dança, pula, se mistura no meio da multidão e o "jogo de pisa pé" é raro, mas acontece muito.

Por isso, aposte em tênis ou sapatos fechados, que deixam os pés menos expostos e te darão mais conforto para explorar todos os cantos de Interlagos. Uma opção bem estilosa e que está super em alta são os de solado tratorado.

Brilho

A palavra de ordem para curtir sem limites o festival é conforto, mas dá para unir o útil ao glamouroso. Peças metalizadas ou cintilantes são as suas aliadas para subir a hastag #prontaparabrilhar. Seja em vestidos, conjuntinhos ou nos acessórios. As Kardashian que lutem.

Cabeça no hype

Direto das passarelas das Semanas de Moda, outra inspiração são as balaclavas: cobrindo parte do rosto, elas dão um ar misterioso. Se esse acessório fashionista não faz sua cabeça, dá para apostar em itens mais comuns como bonés e buckets, ou mais românticos com lenços.

Óculos de sol

Óculos gatinho, sim ou com certeza? Como os shows começam durante o dia, esse clássico queridinho das fashionistas protege o rosto do sol com charme. Opções de armação retangular ou lentes coloridas também estão em alta e dão um glow no visual.

Inspirada e já abrindo o armário para criar a sua produção? Boa 'montação' e bom show!