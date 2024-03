Programação Lollapalooza: confira os shows e horários desta sexta-feira

A espera acabou! O Lollapalooza Brasil 2024 começa hoje e vai até domingo (24) no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Ao longo dos três dias de festival, o público vai poder curtir mais de 70 atrações programadas para quatro palcos.

Atrações principais

A banda Blink-182, encerra as apresentações do dia com um show de uma hora e meia, às 21h30, no palco Budweiser. Em novembro, Travis Barker ameaçou cancelar a participação do grupo no festival após se irritar com Diego Miranda, da banda brasileira Scracho, porque o músico supôs que isso aconteceria.

No ano passado, o Blink-182 também estaria no evento, porém o show precisou ser cancelado devido a uma lesão na mão de Travis. Horas depois do baterista responder o comentário de Diego nas redes sociais, a organização do Lolla confirmou a apresentação da banda de rock americana neste ano.

A banda Arcade Fire, que também está entre os nomes mais aguardados, se apresenta um pouco antes, das 20h10 às 21h25, no Samsung Galaxy, encerrando a lista de atrações do palco.

Line-up Lollapalooza sexta-feira (22):

Palco Budweiser

Rancore (12h45 às 13h45)

Lourena (14h45 às 15h45)

Fletcher (16h55 às 17h55)

The Offspring (19h05 às 20h05)

Blink-182 (21h30 às 23h00)

Palco Samsung Galaxy

Dexter 8º Anjo (14h45 às 15h45)

Luísa Sonza (15h50 às 16h50)

Jungle (18h às 19h)

Arcade Fire (20h10 às 21h25)

Palco Alternativo

Nouvella (12h45 às 13h45)

Maneva (14h45 às 15h45)

Marcelo D2 (16H55 às 17h55)

BaianaSystem (19h05 às 20h05)

The Blaze (21h30 às 22h30)

Palco Perry's By Johnnie Walker