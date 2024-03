Parede icônica do Lollapalooza vira mictório a céu a aberto: 'Fila de 2km'

A foto nos lambe-lambes se tornou marca registrada do Lollapalooza ao longo dos anos. Nesta sexta, 21, a parede icônica ganhou um novo propósito, não tão "instagramavel" assim.

O que aconteceu

Após o show do Offspring, grande parte da multidão, que estava vidrada na banda, se concentrou no banheiro, causando uma fila interminável. A demora para conseguir se aliviar fez com que alguns homens transformassem uma dessas paredes, tão amadas pelos fãs do evento, em um mictório a céu aberto.

Público do Lolla usou a parede como banheiro Imagem: Vitor Balciunas/UOL

Um dos rapazes que integrou o paredão de homens desistentes do banheiro oficial justificou o ato dizendo que a fila ficou caótica demais. "Esperei o quanto pude, mas a fila estava com quase 2km. Passei e vi o uns caras fazendo ali também e decidi fazer também"

O rapaz chegou a ser repreendido por um membro da organização. Questionado, ele disse que, como todos o ignoraram, ele fez o mesmo.

Com mais homens aderindo ao cantinho do xixi, uma jovem, que não percebeu a movimentação, tentou fazer uma foto nos cartazes quando foi alertada por uma senhora que passava. "Minha filha, não faça sua foto ai não. Esse lugar não está bom", disse apontando para o paredão.

Procurada por Splash, a assessoria do evento ainda não retornou sobre qual é o procedimento para casos como esse.