Após apunhalar irmã, Taís é desmascarada e recebe ajuda para reviravolta

No capítulo de "Paraíso Tropical" desta sexta-feira (22), Olavo pede a Marion para ficar a sós com Taís e diz à vilã que sabe de sua farsa. Paula pensa em uma maneira de fugir da clínica.

Lúcia confirma que não está grávida, e Antenor se decepciona. Fernanda chega para passar uns dias com Fred e Camila. Olavo fica enciumado ao ver Bebel com Urbano na piscina do hotel Duvivier.

Neli pede a Joana que não vá embora, mas a jovem é firme com a mãe e diz que jamais a amou. Após sair de casa, ela procura Jáder e diz que quer trabalhar com ele, mas o cafetão recusa e conta para a filha que não foi Neli quem pediu dinheiro a ele.

Olavo diz a Taís que Daniel precisa ter certeza de que ela está bem para que seu plano dê certo. Paula combina com Mercedes detalhes de sua fuga da clínica. Guedes entra no quarto no momento em que ela se prepara para fugir e frustra o plano.

Camila estranha o comportamento de Fernanda e a relação dela com Fred. Antenor e Lúcia assinam o contrato de união estável.

Sobre "Paraíso Tropical"

"Paraíso Tropical" acompanha a história das gêmeas Paula e Taís (ambas interpretadas por Alessandra Negrini). Embora sejam fisicamente idênticas, suas personalidades são completamente opostas. As duas foram criadas separadas, sem a menor ideia da existência uma da outra.