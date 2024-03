Nasce filha de Samuel Rosa: 'Ava transbordou meu coração de alegria e amor'

Samuel Rosa, ex-vocalista do Skank, anunciou o nascimento de sua terceira filha na quinta-feira, 20. O cantor usou suas redes sociais para dar boas-vindas a Ava.

"Ava finalmente chegou e transbordou meu coração de alegria e amor. Sensação mais incrível que essa não há. Poderia escrever aqui um tantão de coisas mas tô muito ocupado olhando pra ela, ainda que tenha a visão embaçada pelas lágrimas que derramo incessantemente desde hoje às 12:01. E como disse o poeta, 'o mundo tornou a começar'", escreveu.

A pequena é fruto do relacionamento do artista com Laura Sarkovas. Ele também é pai de Juliano, de 23 anos, e Nina, de 20, com a ex-mulher Angela Castanheira.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a chegada de Ava. "Parabéns! Que linda!", disse Tatá Werneck. "Só felicidade! Viva a linda Ava e o papai babão", declarou Ivete Sangalo.